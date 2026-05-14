В Новороссийске школьник скончался после визита к врачу из-за боли в ухе. Об этом сообщил 13 мая РЕН ТВ.

Отмечается, что родные привезли ребенка в частную клинику с жалобами на температуру и боль в ухе. Тетя погибшего рассказала телеканалу, что племяннику сделали инъекцию, после которой он потерял сознание.

По словам женщины, ее сестра видела сына лежащим на полу: ребенок посинел, а медики, как утверждает собеседница РЕН ТВ, не предпринимали должных действий. Уточняется, что отца мальчика в это время отправили в аптеку, так как в медучреждении не было необходимых препаратов.

Прибывшая на место скорая не смогла спасти пациента, он скончался, указано в сообщении.

По данным РЕН ТВ, семья погибшего требует расследования обстоятельств случившегося.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

