В Новороссийске школьник скончался после визита к врачу из-за боли в ухе. Об этом сообщил 13 мая РЕН ТВ.
Отмечается, что родные привезли ребенка в частную клинику с жалобами на температуру и боль в ухе. Тетя погибшего рассказала телеканалу, что племяннику сделали инъекцию, после которой он потерял сознание.
По словам женщины, ее сестра видела сына лежащим на полу: ребенок посинел, а медики, как утверждает собеседница РЕН ТВ, не предпринимали должных действий. Уточняется, что отца мальчика в это время отправили в аптеку, так как в медучреждении не было необходимых препаратов.
Прибывшая на место скорая не смогла спасти пациента, он скончался, указано в сообщении.
По данным РЕН ТВ, семья погибшего требует расследования обстоятельств случившегося.
СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
