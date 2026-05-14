В Кремле заявили о продолжении работы над обменом пленными с Украиной

Представитель Кремля отметил, что работа по обмену пленными с Киевом ведется, согласование списков — самая сложная ее часть. Кроме того, как сказал Песков журналистам, посредниками по Украине сейчас являются фактически только США.