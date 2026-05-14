В Кемеровской области поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

По предварительным данным Telegram-канала, водитель грузовика выехал на железную дорогу на красный сигнал светофора. В результате поезд протаранил авто. Уточняется, что первый вагон после столкновения сошел с рельсов.