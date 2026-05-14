В Касимовском районе накрыли нарколабораторию с 15 кг мефедрона

Прокуратура Рязанской области направила в суд уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, с мая по июнь 2025 года двое мужчин арендовали частный дом в Касимовском районе, где организовали нарколабораторию. Следствие считает, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, произвели более 15 килограммов мефедрона. Часть наркотиков, как утверждается, они сбывали через интернет на территории региона.

Мужчин обвиняют по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенных организованной группой с использованием сети Интернет.

На время следствия обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направили в Рязанский областной суд.