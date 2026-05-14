В Касимовском округе начались работы по ремонту дорог в двух деревнях

13 мая специалисты Касимовского дорожно-строительного управления (ДРСУ) приступили к ремонту в деревне Селизово и поселке Гусь-Железный. На текущий момент подрядчик завершил снятие верхнего слоя старого асфальта. В Селизово планируется отремонтировать участок длиной 910 метров, в то время как в Гусь-Железном дорожники заменят асфальт на улице Комарова, протяженностью 425 метров. Кроме того, как сообщили в управлении капитального строительства администрации округа, в этом году также запланированы ремонты участков на улице Центральной в Крутоярском (360 метров), а также на улицах 50 лет ВЛКСМ (от Советской до дома 16 — 221 метр), 50 лет СССР (от Татарской до Стадионной — 297 метров) и Нариманова (от Кокорева до дома 59 — 636 метров) в Касимове.

«Улица Комарова была застроена в 70-х годах прошлого века, и с тех пор, по словам местных жителей, ее не ремонтировали. Ямы и выбоины лишь периодически засыпались щебнем», — отметила начальник территориального отдела «Гусевской» Оксана Савинова.

