В Госдуме предложили помечать в интернете контент, созданный людьми без ИИ

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображения и видео, которые были полностью созданы человеком без использования нейросетей. Как отмечает РИА Новости, это поможет выделить такой контент на фоне материалов, сделанных с помощью искусственного интеллекта.

Горелкин отметил, что в мире есть два основных способа борьбы с дипфейками: выявление контента, созданного ИИ, с помощью специального ПО и его маркировка. Однако российские платформы опасаются такого подхода, так как проверка контента занимает много времени и может привести к жесткой модерации.

По мнению депутата, вместо обязательной маркировки контента, созданного ИИ, авторам стоит дать возможность помечать материалы, сделанные без нейросетей, специальным значком. Он считает, что такой контент можно будет дополнительно проверять на отсутствие искусственного интеллекта, а все остальное можно считать потенциально небезопасным.