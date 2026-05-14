Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
22°
Птн, 15
21°
Сбт, 16
20°
ЦБ USD 73.14 -0.2 15/05
ЦБ EUR 86.29 0.39 15/05
Нал. USD 75.21 / 75.00 14/05 18:25
Нал. EUR 90.01 / 90.30 14/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 718
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 949
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 065
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили помечать в интернете контент, созданный людьми без ИИ
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что это поможет выделить такой контент на фоне материалов, сделанных с помощью искусственного интеллекта. Горелкин отметил, что в мире есть два основных способа борьбы с дипфейками: выявление контента, созданного ИИ, с помощью специального ПО и его маркировка. Однако российские платформы опасаются такого подхода, так как проверка контента занимает много времени и может привести к жесткой модерации. По мнению депутата, вместо обязательной маркировки контента, созданного ИИ, авторам стоит дать возможность помечать материалы, сделанные без нейросетей, специальным значком.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил маркировать изображения и видео, которые были полностью созданы человеком без использования нейросетей. Как отмечает РИА Новости, это поможет выделить такой контент на фоне материалов, сделанных с помощью искусственного интеллекта.

Горелкин отметил, что в мире есть два основных способа борьбы с дипфейками: выявление контента, созданного ИИ, с помощью специального ПО и его маркировка. Однако российские платформы опасаются такого подхода, так как проверка контента занимает много времени и может привести к жесткой модерации.

По мнению депутата, вместо обязательной маркировки контента, созданного ИИ, авторам стоит дать возможность помечать материалы, сделанные без нейросетей, специальным значком. Он считает, что такой контент можно будет дополнительно проверять на отсутствие искусственного интеллекта, а все остальное можно считать потенциально небезопасным.