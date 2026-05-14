В Госдуме предложили налоговый вычет на свадьбу — до 400 тыс. рублей на двоих

Депутаты внесли законопроект о социальном вычете по НДФЛ на расходы, связанные с организацией и проведением свадьбы. Вернуть можно будет фактически потраченные деньги, но не более 400 тыс. рублей на пару (однократно при регистрации брака). Вычет не дадут на алкоголь и табак, а также на траты, покрытые за счёт работодателя или господдержки. Получить его можно будет либо после окончания года, либо досрочно через работодателя. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи.

В Госдуме предложили налоговый вычет на свадьбу — до 400 тыс. рублей на двоих. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Депутаты внесли законопроект о социальном вычете по НДФЛ на расходы, связанные с организацией и проведением свадьбы. Вернуть можно будет фактически потраченные деньги, но не более 400 тыс. рублей на пару (однократно при регистрации брака).

Вычет не дадут на алкоголь и табак, а также на траты, покрытые за счёт работодателя или господдержки.

Получить его можно будет либо после окончания года, либо досрочно через работодателя. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на молодые семьи.