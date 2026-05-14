В Дагестане воспитатели отрезали палец ребенку. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел в Махачкале. Отмечается, что трехлетняя девочка лишилась мизинца на ноге в детском саду № 22. Палец девочке прищемило дверью, он стал отрываться, а воспитательницы дорезали его ножом. В сообщении подчеркнули, что скорую помощь они не вызвали, а положили оторванный палец девочке в колготки и передали ребенка родителям. Травму те обнаружили только дома.

Девочку отвезли в больницу, но восстановить палец не удалось. По словам отца, дочь получила психологическую травму и много плачет.

Суд отправил в СИЗО двух воспитательниц и няню детского сада № 22. Их обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».