В Башкирии утонул оставшийся без присмотра ребенок, его тело унесло течением

В Дуванском районе Башкирии утонул оставшийся без присмотра ребенок, его тело унесло течением. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, около 17.00 11 мая ребенок находился с матерью и другими взрослыми с детьми в лесу недалеко от села Месягутово. Отмечается, что погибший остался без присмотра и пропал без вести.

В итоге тело без видимых телесных повреждений обнаружили в реке Ай на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению.

По предварительным данным СК, ребенок, оставшись без присмотра, дошел до берега и упал в воду.

Возбуждено уголовное дело.

По данным «АиФ-Уфа», во время трагедии 24-летняя мать годовалого ребенка спала на берегу после застолья, а бабушка и дедушка, выпив, захотели порыбачить и уехали за удочками.

Фото на главной — источник «АиФ-Уфа», в галерее — СК Башкирии.