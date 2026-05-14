В Башкирии утонул оставшийся без присмотра ребенок, его тело унесло течением

В Дуванском районе Башкирии утонул оставшийся без присмотра ребенок, его тело унесло течением. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
По версии следствия, около 17.00 11 мая ребенок находился с матерью и другими взрослыми с детьми в лесу недалеко от села Месягутово. Отмечается, что погибший остался без присмотра и пропал без вести.
В итоге тело без видимых телесных повреждений обнаружили в реке Ай на расстоянии около 7 км от места первоначального исчезновения ниже по течению.
По предварительным данным СК, ребенок, оставшись без присмотра, дошел до берега и упал в воду.
Возбуждено уголовное дело.
