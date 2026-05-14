В АвтоВАЗе не исключили создание беспилотного автомобиля

Глава компании Максим Соколов заявил, что элементы беспилотных технологий уже используются в текущих моделях, а в будущем возможно появление полностью автономного автомобиля. Он также отметил, что такие системы помощи водителю уже присутствуют даже в сегодняшних машинах АвтоВАЗа.