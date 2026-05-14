Участники проекта «Производительность труда» в Рязанской области получили господдержку для модернизации производства

Рязанские предприятия «Унипласт» и «Верность качеству» модернизируют свои производственные мощности благодаря льготным займам Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Рязанские предприятия «Унипласт» и «Верность качеству» модернизируют свои производственные мощности благодаря льготным займам Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Отмечается, что производитель ПЭТ-преформ «Унипласт» приобрел промышленное оборудование и сформировал единый парк термопластавтоматов для выпуска новой ПЭТ-тары для молочной продукции и бытовой химии. Реализация проекта позволит существенно расширить ассортимент пластиковой тары и за 3 года увеличить выручку на 309 млн руб., чистую прибыль — на 60 млн руб., а отчисления в бюджетную систему — на 39 млн руб.

Кондитерская фабрика «Верность качеству» из Касимовского округа приобретет автомат по сборке коробок, чтобы снизить затраты ручного труда и автоматизировать процесс. Планируется, что в течение 5 лет издержки компании сократятся на 80 млн руб. чистая прибыль вырастет на 55 млн руб. Также приобретена отливочная линия, которая позволила увеличить производственные мощности предприятия и наладить выпуск новых видов продукции. Для технического перевооружения производства фонд предоставил предприятию несколько займов на общую сумму 60 млн руб.

Швакова подчеркнула, что предприятия являются участниками федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники федпроекта также могут получить льготные займы ГФРП по программе «Повышение производительности труда» под 3-5% годовых для модернизации своих производств. О других мерах поддержки предприятий можно узнать на ИТ-платформе производительность. рф.