SuperJob: стали известные самые уважаемые профессии в Рязани

Больше всего уважения рязанцы испытывают к медикам (31% голосов). На втором месте — педагоги (12%), на третьем — военнослужащие (10%). Также в списке инженеры, рабочие, спасатели, учёные и другие. Женщины чаще уважают врачей и учителей, мужчины — военных, инженеров и рабочих.