Суд снизил штраф рязанской компании ООО «Мега Тех» до 225 тыс. рублей

Рязанский районный суд изменил постановление МТУ Ространснадзора по ЦФО от 11 августа 2025 года в отношении ООО «Мега Тех». Компанию наказали за нарушение габаритов и массы грузовика (превышение более 20%, но не более 50% без спецразрешения). Изначально назначили штраф 2 тыс. рублей и выдворение за пределы РФ. Однако суд удовлетворил жалобу защитника, убрал выдворение, а штраф снизил (по тексту — до 225 тысяч рублей).