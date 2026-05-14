Суд отказал рязанцу в возврате денег за криптовалютные услуги

В Рязанском районном суде рассмотрели гражданское дело по иску Н. к П. о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Истец утверждал, что перевел ответчику денежные средства в счет покупки криптовалюты, однако ответчик не исполнил свои обязательства и уклоняется от возврата средств.

По словам истца, он осуществил два платежа, после которых ответчик обязался приобрести криптовалюту и зачислить ее на его криптокошелек. Однако, по состоянию на момент обращения в суд, ответчик не выполнил свои обязательства, что истец расценил как незаконное удержание денежных средств.

Истец запросил взыскание суммы неосновательного обогащения в евро по курсу ЦБ России на момент платежа, а также неустойку и расходы по уплате госпошлины.

Тем не менее, суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.