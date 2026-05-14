Скончалась вдова Вознесенского Зоя Богуславская
Скончалась писательница и искусствовед Зоя Богуславская. Об этом 14 мая сообщило ТАСС со ссылкой на Центр Вознесенского.

Богуславской было 102 года. Она скончалась ночью 14 мая.

«Она не болела, дело в возрасте», — заявил собеседник агентства.

О дате похорон и месте прощания сообщат позже.

Согласно данным из открытых источников, Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве.

Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского в 1948 году. Начинала как театральный и кинокритик, позже перешла к прозе. Автор книг «И завтра», «700 новыми», «Защита», «Наваждение», «Близкие».

Богуславская — заслуженный работник культуры России. Выступала инициатором учреждения негосударственной премии «Триумф» в области литературы и искусства. Участвовала в создании Центра Вознесенского.

Была замужем за поэтом. Пара поженилась в 1964 году и оставалась вместе до смерти Вознесенского в 2010 году.

Фото: скриншот из документального фильма к 100-летию Зои Богуславской «Золотой Век», Первый канал.