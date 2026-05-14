Силы ПВО уничтожили 36 БПЛА над Россией

Дроны самолетного типа сбили в период с 21.00 13 мая до 7.00 14 мая. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом и Крымом.