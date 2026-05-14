С 1 сентября некоторые россияне смогут получить дополнительный выходной

С 1 сентября 2026 года россияне, пострадавшие при чрезвычайной ситуации (в том числе при паводках), смогут получать дополнительные оплачиваемые выходные. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

Согласно новым нормам, один отпускной день будет оплачиваться работодателем, а до пяти дней можно будет взять за собственный счёт. При этом работодатель не вправе отказать в предоставлении этих дней.

Ранее у граждан не было законодательной возможности освободиться от работы для оформления документов или восстановления жилья после ЧС. Депутат отметил, что паводки стали ежегодной проблемой, а в 2026 году особенно пострадали Дагестан, Алтайский край и другие регионы.