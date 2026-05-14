Рязанских сельхозрабочих призвали соблюдать правила электробезопасности в сезон посевных работ

Энергетики напомнили о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время весенних сельскохозяйственных работ с использованием крупногабаритной техники в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Рязанских сельхозрабочих призвали соблюдать правила электробезопасности в сезон посевных работ. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».

«Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определённые в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — 1 метр по обе стороны», — отметили энергетики.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Рязанской области обязаны согласовывать со специалистами «Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП любых работ с использованием автотранспортной техники.

Энергетики подчеркивают, что без письменного согласия предприятия, в ведении которого находится охранная зона ЛЭП, категорически запрещаются:

— полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

— дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

— при поливе сельскохозяйственных культур высота струи воды в охранных зонах воздушных линий электропередачи не должна превышать 3 метров.

Несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность. Несанкционированные действия могут привести к сбоям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов, а также стать причиной несчастных случаев и гибели людей.

О замеченных повреждениях электроустановок и линий электропередачи, а также для получения согласования по всем работам в охранной зоне линий электропередачи следует сообщать по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).