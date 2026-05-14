Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 702
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 928
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 046
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 830
Рязанские врачи спасли женщину с редчайшим поражением сердца
Специалисты Рязанского кардиодиспансера спасли 40-летнюю пациентку с редким и крайне тяжелым заболеванием — панкардитом. Женщина страдала врожденным пороком сердца, который впервые выявили почти 20 лет назад в Рязанском кардиодиспансере. После посещения косметологического салона состояние рязанки резко ухудшилось. Врачи диагностировали инфекционный эндокардит, однако позже воспаление распространилось сразу на все оболочки сердца. Врачи приняли решение о срочном назначении гормональной терапии в высоких дозах. Уже на следующий день состояние женщины улучшилось.

Специалисты Рязанского кардиодиспансера спасли 40-летнюю пациентку с редким и крайне тяжелым заболеванием — панкардитом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщина страдала врожденным пороком сердца, который впервые выявили почти 20 лет назад в Рязанском кардиодиспансере. Тогда врачи рекомендовали ей обратиться в федеральную клинику, однако пациентка отказалась, так как болезнь долгое время почти не проявлялась.

После посещения косметологического салона состояние рязанки резко ухудшилось. Ее экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали инфекционный эндокардит, однако позже воспаление распространилось сразу на все оболочки сердца.

«Это было тотальное поражение всех оболочек», — рассказал врач-кардиолог Александр Чучунов.

Состояние пациентки стало критическим, появился риск инфаркта. Врачи приняли решение о срочном назначении гормональной терапии в высоких дозах. Уже на следующий день состояние женщины улучшилось.

После стабилизации пациентку направили на дальнейшее лечение в федеральную клинику. Московские специалисты высоко оценили работу рязанских врачей.

Сейчас женщина вернулась к обычной жизни.