Рязанские врачи спасли женщину с редчайшим поражением сердца

Специалисты Рязанского кардиодиспансера спасли 40-летнюю пациентку с редким и крайне тяжелым заболеванием — панкардитом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщина страдала врожденным пороком сердца, который впервые выявили почти 20 лет назад в Рязанском кардиодиспансере. Тогда врачи рекомендовали ей обратиться в федеральную клинику, однако пациентка отказалась, так как болезнь долгое время почти не проявлялась.

После посещения косметологического салона состояние рязанки резко ухудшилось. Ее экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали инфекционный эндокардит, однако позже воспаление распространилось сразу на все оболочки сердца.

«Это было тотальное поражение всех оболочек», — рассказал врач-кардиолог Александр Чучунов.

Состояние пациентки стало критическим, появился риск инфаркта. Врачи приняли решение о срочном назначении гормональной терапии в высоких дозах. Уже на следующий день состояние женщины улучшилось.

После стабилизации пациентку направили на дальнейшее лечение в федеральную клинику. Московские специалисты высоко оценили работу рязанских врачей.

Сейчас женщина вернулась к обычной жизни.