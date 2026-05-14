Рязанские продукты оказались в числе лидеров российского рынка

Аналитический рейтинг брендов продуктов питания показал высокие позиции рязанских производителей. ТМ «Окское» заняла 71-е место в общем топе и 1-е в категории «Яйцо» (не первый год). «Му-у» (Агромолкомбинат «Рязанский») — 268-е место, «Конфеста» из Касимова — 311-е, «Переяславль» (плавленые сыры) — 7-е место в своей группе. Также в топ-500 вошли «Доширак», «Красный Октябрь» и «Вкусные консервы», которые производят в том числе в Рязанской области