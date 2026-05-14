Рязанка из мести ложно обвинила экс-возлюбленного в публикации ее интим-фото

В Спасском районе Рязанской области киберполицейские раскрыли преступление с распространение порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

23-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на своего бывшего молодого человека, утверждая, что он разместил ее обнаженные фотографии на фейковом аккаунте в социальной сети.

Однако в ходе расследования выяснилось, что этот аккаунт создала сама заявительница. Она использовала мужской псевдоним и разместила свои интимные фото, чтобы отомстить бывшему возлюбленному за старые обиды.

Теперь против женщины возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов в интернете. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Также рассматривается возможность возбуждения дела за ложный донос.