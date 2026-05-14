Рязанец пытался оспорить наказание, но суд встал на сторону должностных лиц

Суд рассмотрел жалобу гражданина А., который пытался оспорить ряд решений должностных лиц, связанных с его направлением на медицинское освидетельствование и применением к нему дисциплинарных мер. Об этом сообщили в Рязанском районном суде.
Мужчина утверждал, что его направили на проверку на алкоголь незаконно, хотя признаков опьянения у него якобы не было. Он также заявлял, что в тот день принимал лекарство «Корвалол», а документы были оформлены с нарушениями, и что его якобы заставили пройти освидетельствование.
Кроме того, он оспаривал решения о помещении его в изолированное помещение для нарушителей, а также о признании его злостным нарушителем порядка отбывания наказания.
Суд проверил все материалы дела, изучил документы, допросил свидетелей и сотрудников учреждения.
В результате суд не нашёл нарушений закона в действиях должностных лиц и отказал в удовлетворении жалобы.