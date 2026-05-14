Рязанец получил условный срок за долг по алиментам более 50 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Рязани рассмотрел дело 40-летнего местного жителя, который уже был судим ранее. Мужчину лишили родительских прав и обязали платить алименты, однако он не переводил деньги и не оказывал добровольной помощи. Задолженность превысила 50 тыс. рублей. Суд, учитывая позицию гособвинителя и личность подсудимого, признал его виновным и приговорил к 7 месяцам лишения свободы условно.

О этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Рязанской области.

