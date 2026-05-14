Рязанцы выразили недовольство беспорядком и разрисованными стенами у ТЦ «Ёж»

По словам местным жителей, подростки без какого-либо согласования превратили здание в полотно для своих «творений», оставив на стенах, вывесках и рекламных баннерах многочисленные граффити. Особенно шокирует прохожих появление свастики на колоннах ТЦ. Отмечается, что рязанцы неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой о помощи, однако проблема не решилась. Очевидцы добавляют, что сотрудники торгового центра не успевают отмывать стены — спустя всего несколько дней после очистки рисунки появляются вновь. По вечерам у входа в ТЦ собирается до 70 подростков, создающих шум и оставляющих за собой мусор.

Рязанцы выразили недовольство беспорядком устроенным подростками у ТЦ «Ёж». Об этом сообщили в соцсетях.

По словам местным жителей, подростки без какого-либо согласования превратили здание в полотно для своих «творений», оставив на стенах, вывесках и рекламных баннерах многочисленные граффити. Особенно шокирует прохожих появление свастики на колоннах ТЦ.

Отмечается, что рязанцы неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой о помощи, однако проблема не решилась. Очевидцы добавляют, что сотрудники торгового центра не успевают отмывать стены — спустя всего несколько дней после очистки рисунки появляются вновь.

По вечерам у входа в ТЦ собирается до 70 подростков, создающих шум и оставляющих за собой мусор. «Понятно, что у полиции сейчас много задач, но неужели нет никакого способа навести порядок?», — задаются вопросом рязанцы в соцсетях.