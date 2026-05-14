Рязанца лишили прав на два года за повторное пьяное вождение

Октябрьский районный суд Рязани признал 26-летнего местного жителя виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264. 1 УК РФ). Как установил суд, в октябре 2023 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение. Несмотря на это, он снова сел за руль после употребления алкоголя. Суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ, а также лишил его водительских прав на два года.

Автомобиль знакомого, на котором ехал рязанец, остановили сотрудники ДПС на улицах города.

