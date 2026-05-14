Россиянам рассказали, как отличить обычную родинку от меланомы

Онколог рассказала, что один из самых простых методов самопроверки называется ABCDE. Он включает в себя оценку родинки по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Так, если кожное новообразование несимметричное, его края неровные или нечёткие, если оно имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стало больше шести миллиметров, то нужно посетить врача. Также необходимо следить за родинками в динамике, так как любой новый симптом, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания.

Россиянам рассказали, как отличить обычную родинку от меланомы. Об этом «Ленте. ру» рассказали онкологи.

