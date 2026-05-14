Россиян предупредили о штрафах за прогулки и фотосессии на кладбище

Прогулки и фотосессии на кладбищах могут привести к серьезным правовым последствиям, включая административную и уголовную ответственность. Об этом пишет «Москве 24» со ссылкой на адвоката Андрея Конышева.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы особенно внимательно относятся к провокационным фотографиям, распитию алкоголя и неподобающему поведению в местах захоронений.

Конышев отметил, что подобные действия, особенно фотосъемка в странных позах у памятников, таких как Вечный огонь, являются недопустимыми.

Юрист предупредил, что за оскорбление чувств верующих нарушители могут столкнуться с штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, за надругательство над местами захоронения, включая оставление мусора, граффити или публикацию фотографий с непристойными надписями, предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей или арест на срок до трех месяцев.