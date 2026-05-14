Россиян начали обманывать поддельными сайтами гостиниц в преддверии турсезона

По словам Сергея Кривоносова, зампреда комитета Госдумы по туризму, преступники используют уловки, чтобы получить личные данные и деньги граждан. Они предлагают «выгодные предложения» и «последние номера», чтобы торопить людей с оплатой. Часто они переводят клиентов в мессенджеры и отправляют ссылки на фейковые сайты, которые выглядят как настоящие. Кривоносов призвал туристов быть осторожными: важно проверять адреса сайтов и не переходить по сомнительным ссылкам. Он также сообщил, что разрабатывается законопроект, который создаст единый информационный портал для безопасного бронирования и получения информации о туристических маршрутах в России.

Мошенники начали активно создавать поддельные сайты гостиниц и отправлять фальшивые ссылки на бронирование в преддверии туристического сезона. Об этом сообщил Сергей Кривоносов, зампред комитета Госдумы по туризму.

По его словам, преступники используют уловки, чтобы получить личные данные и деньги граждан. Они предлагают «выгодные предложения» и «последние номера», чтобы торопить людей с оплатой. Часто они переводят клиентов в мессенджеры и отправляют ссылки на фейковые сайты, которые выглядят как настоящие.

Кривоносов призвал туристов быть осторожными: важно проверять адреса сайтов и не переходить по сомнительным ссылкам. Он также сообщил, что разрабатывается законопроект, который создаст единый информационный портал для безопасного бронирования и получения информации о туристических маршрутах в России.