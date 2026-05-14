Россиян начали обманывать поддельными мессенджерами «нового поколения»
Россияне столкнулись с новой волной распространения поддельных мессенджеров. Об этом пишут «Известия».

Киберпреступники изменили свои тактики: вместо предложений скачать «альтернативные сборки Telegram» они начали продвигать якобы «безопасные ресурсы нового поколения».

По данным специалистов, за последние три месяца мошенники зарегистрировали более 13 тысяч доменов для продвижения таких сервисов. Количество инцидентов, связанных с поддельными мессенджерами, увеличилось примерно на 20%.

Под видом защищенных и децентрализованных платформ злоумышленники распространяют вредоносное ПО, программы для удалённого доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных. Эксперты призывают пользователей быть внимательными и проверять источники перед загрузкой любых приложений.