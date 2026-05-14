Российские войска ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины

ВС РФ ударили по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. По данным МО, цели достигнуты. Там отметили, что удар нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Кроме того, силы ПВО сбили снаряд HIMARS и 390 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам на Украине. Об этом 14 мая сообщили в Минобороны.

