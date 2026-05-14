Пчеловодов Рязанской области предупредили о химической обработке полей

Обработка пройдет в Шиловском районе с 20 мая по 1 июня во временные периоды с 22:00 до 6:00. Пестицидами и агрохимикатами обработают земельные участки вблизи населенных пунктов, таких как села Юшта, Санское и Заполье. Будет также применяться препарат «Баллиста», который относится к 3 классу опасности для пчел. Отмечается, что из-за изменений погоды даты обработки могут корректироваться.