Пчеловодов Рязанской области предупредили о химической обработке полей
Обработка пройдет в Шиловском районе с 20 мая по 1 июня во временные периоды с 22:00 до 6:00. Пестицидами и агрохимикатами обработают земельные участки вблизи населенных пунктов, таких как села Юшта, Санское и Заполье. Будет также применяться препарат «Баллиста», который относится к 3 классу опасности для пчел. Отмечается, что из-за изменений погоды даты обработки могут корректироваться.
Пчеловодов Шиловского района предупредили о химической обработке производственных полей. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.
