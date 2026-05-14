Около 600 рязанцев получили медицинские консультации в Центрах здоровья

В минздраве рассказали, что всего в регионе функционирует шесть Центров здоровья: на базе ОКБ, Шиловской, Скопинской, Ряжской, Касимовской и Сасовской районных больниц. Они ведут свою работу с 2012 года. За это время в Центрах здоровья медицинскую помощь и консультации, в том числе индивидуальные планы по здоровому образу жизни, получили около 600 тысяч человек.

За это время в Центрах здоровья медицинскую помощь и консультации, в том числе индивидуальные планы по здоровому образу жизни, получили около 600 тысяч человек.

Отмечается, что задача Центров состоит в обследовании граждан с целью оценки функциональных и адаптивных резервов организма, а также выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний. По результатам обследований посетителям проводится индивидуальное консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, режиму сна, управлению стрессами и пр.