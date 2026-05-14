Инфекционист рассказала, ждать ли пандемии хантавируса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист Екатерина Степанова.

По словам специалиста, несмотря на способность вируса передаваться от человека к человеку, его распространение остается локальным. Ключевой фактор безопасности заключается в особенностях передачи вируса. Максимальное количество заболевших в одной вспышке не превышает 34 человек, причем только при тесном контакте.

Отмечается, что в отличие от коронавируса, хантавирус Андес не обладает способностью к легкому распространению.

Степанова отметила, что на территории РФ циркулируют шесть видов хантавирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Особенно опасен период дачного сезона, когда существует риск заражения через пыль, содержащую следы жизнедеятельности грызунов.

Эксперт подчеркивает, что глобальная эпидемия хантавируса маловероятна из-за биологических особенностей вируса. Главная угроза заключается в пренебрежении правилами безопасности в быту. При соблюдении простых профилактических мер риск заражения остается минимальным.