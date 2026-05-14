Губернатор Рязанской области Павел Малков: «Делаем все, чтобы ИНТЦ как можно скорее начал полноценную практическую работу»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на конференции «Аэрокосмическая инновационная долина — 2026», на которой обсуждались результаты деятельности инновационного научно-технологического центра и планы его дальнейшего развития. Работа организована в соответствии с задачами национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Продолжительная и активная жизнь».

В заседании, которое проходило в очно-дистанционном формате, приняли участие заместитель генерального директора Госкорпорации „Роскосмос“ по стратегическому развитию Борис Глазков, генеральный конструктор — заместитель гендиректора ПАО „Объединенная авиастроительная корпорация“ Сергей Коротков, заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании „Иннопрактика“ Анастасия Павленко, генеральный директор Фонда Национальной технологической инициативы Вадим Медведев, вице-президент Евразийского патентного ведомства Владимир Рябоволов, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“ Павел Сигал, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации РФ, руководители Аэрокосмической инновационной долины, вузов, партнеры и резиденты ИНТЦ.

Губернатор Павел Малков подчеркнул на пленарном заседании, что создание и развитие Аэрокосмической долины является знаковым проектом для региона и всей страны, который реализуется по поручению Президента РФ. Работа ведется совместно с Правительством России, МАИ, Роскосмосом и Ростехом. В настоящее время ИНТЦ — это ключевой элемент инновационной экосистемы региона, включающей университеты, НИИ и предприятия. Сейчас в Долине уже 150 резидентов: высокотехнологичные компании, занимающиеся передовыми разработками в области биомедицины, информационных технологий, производства беспилотников, электроники и радиотехники, аэрокосмических разработок. Еще более 50 организаций готовят заявки на получение статуса резидента. Партнерами ИНТЦ стали 10 российских венчурных фондов. По словам Павла Малкова, целый ряд проектов уже успешно реализован. В тесной связке с Долиной активно развивается научно-производственная площадка по беспилотникам — центр „ПРОТОС“.

"Развитие Аэрокосмической инновационной долины продолжается. Создаем площадку с передовой научно-исследовательской инфраструктурой. Со своей стороны делаем все, чтобы ИНТЦ как можно скорее начал полноценную практическую работу. Будем и дальше наращивать пул резидентов — сейчас наш ИНТЦ первый в стране по динамике их привлечения и второй по их количеству. Нужно продолжать создавать инфраструктуру, привлекать резидентов к загрузке создаваемых производственных мощностей, запускать на базе Долины свой инвестиционный фонд. Планы большие и амбициозные, будем их реализовывать», — сказал Павел Малков.

Губернатор Павел Малков также осмотрел помещения первого корпуса Аэрокосмической инновационной долины, где практически завершен ремонт. Уже летом там разместятся резиденты и участники проектов. Предусмотрены лабораторные и офисные помещения, зоны коллективного пользования. Развитие этой инфраструктуры осуществляется за счет областного бюджета.

В рамках конференции подписан ряд соглашений о взаимодействии между Аэрокосмической инновационной долиной, инвестиционными, научно-производственными и инжиниринговыми компаниями, образовательными учреждениями. Они предполагают сотрудничество и реализацию совместных проектов в области аэрокосмических технологий и беспилотных летательных систем, робототехники, образовательных и кадровых программ.