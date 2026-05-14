Госдума предложила обязать госорганизации принимать документы в электронном виде

В обращении говорится, что стоит рассмотреть возможность обязательного приема документов в электронном формате. Депутаты также предложили проверить, какие услуги все еще требуют бумажные документы после подачи заявлений в электронном виде. Парламентарии отметили, что многие граждане сталкиваются с проблемами, когда даже после подачи заявления онлайн им все равно нужно приносить бумажные документы для проверки. Это создает дополнительные трудности, такие как необходимость повторных визитов в различные учреждения и потеря времени.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать государственные организации и компании принимали документы в электронном виде и не требовать бумажные. Об этом пишет РИА Новости.

