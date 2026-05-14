По его словам, кредит не стоит брать при отсутствии финансовой подушки в 3-6 месячных окладов, нестабильном доходе или наличии другого кредита, Отмечается, что кредитную историю можно улучшить, но постепенно. Прежде всего нужно вовремя платить по всем текущим кредитам, не допуская просрочек даже в один день, указал он. При наличии просроченных задолженностей важно как можно быстрее их закрыть.

Эксперт рассказал, при каких условиях не стоит брать кредит. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

