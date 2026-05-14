Более 20 тысяч нарушений зафиксировали на рязанских дорогах за сутки

Инспекторы ДПС за сутки выявили 20 370 нарушений ПДД РФ, в том числе 6 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Помимо этого, выявлено 94 нарушения, связанных с тонировкой, 8 нарушения совершили пешеходы. Зафиксировано 4 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также 28 нарушений со стороны водителей грузовых автомобилей.

