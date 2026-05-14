Аферисты перед сезоном отпусков начали пугать россиян отменой рейсов. Об этом 14 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что за неделю до вылета поступает звонок из лже-«Турпомощи». Мошенники утверждают, что в отеле произошла вспышка ротавируса или начались политические волнения, из-за чего рейс якобы отменен.

По данным «Мошеловки», аферисты предлагают вернуть деньги и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50-100% стоимости тура.

Специалисты рекомендовали проверять информацию только через официальные приложения перевозчика.