«Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня 2026 года возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Об этом ТАСС сообщил перевозчик. В июне полеты будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля — дважды в день. Продажа билетов уже открыта. Рейсы будут выполнять на самолетах Boeing 737 с двумя классами обслуживания — эконом и бизнес.

Ранее говорилось, что воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока закрыли в конце февраля на фоне обострения конфликта в регионе. Позже Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана и отменила рекомендации по приостановке продажи билетов в ОАЭ.