А что в кино? «Аэропорт», «Своя в доску» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Детектив «Аэропорт» (Россия). Девять пассажиров рейса оказываются заперты в зоне пограничного контроля, но опытный энтузиаст тру-крайма уверен, что это не случайное стечение обстоятельств, а тщательно спланированная ловушка.
Комедия «Своя в доску» (Россия). Строгая учительница физики, чтобы отговорить сына-подростка бросать школу ради скейтбординга, заключает с ним спор и сама учится кататься под руководством ученика-двоечника, рискуя карьерой и репутацией.
Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (Россия). Лео и Тиг отправляются в путешествие на Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу, но на пути им приходится противостоять злому вождю коней, который тоже хочет получить нерпу и загадать желание хозяину озера.
