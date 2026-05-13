Жителя Рязанской области отправили в колонию за хранение наркотиков

Пронский районный суд вынес приговор ранее судимому 45-летнему мужчине по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Суд установил, что в ноябре 2025 года мужчина через интернет приобрел для личного употребления метилэфедрон массой 1,25 грамма. Позже его задержали сотрудники полиции, а наркотическое вещество изъяли.

Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ. С учетом ранее назначенного условного срока за аналогичное преступление суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.