Жительница Шилова совершила пять преступлений за год, теперь ее будут судить

Жительница поселка Шилово, 41-летняя женщина, будет судима за серию преступлений. Как уточнили в УМВД, она обвиняется в мошенничестве, порче чужого имущества, краже и грабеже.
По данным следствия, в 2025 году, когда она работала менеджером в пункте выдачи заказов, женщина обманом похитила товары на сумму более 130 тысяч рублей, используя временную неисправность видеонаблюдения. Краденые вещи она продавала знакомым по низким ценам.
Также в ноябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она повредила окна и дверь дома своего бывшего мужа, что привело к ущербу в 39 тысяч рублей. В том же месяце она воспользовалась доверчивостью знакомой и украла 4 тысячи рублей с ее банковского счета.
В январе 2026 года женщина украла товары из супермаркета на сумму 2786 рублей. При попытке повторить то же самое через несколько дней, но уже на сумму 4,7 тысяч, ее поймали.
Женщине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ, ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Теперь дело направлено в суд.