Жительница Шилова совершила пять преступлений за год, теперь ее будут судить

Женщина обвиняется в мошенничестве, порче чужого имущества, краже и грабеже. По данным следствия, в 2025 году, когда она работала менеджером в пункте выдачи заказов, женщина обманом похищала товары на сумму более 130 тысяч рублей, используя временную неисправность видеонаблюдения. Краденые вещи она продавала знакомым по низким ценам. Также в ноябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она повредила окна и дверь дома своего бывшего мужа, что привело к ущербу в 39 тысяч рублей. В том же месяце она воспользовалась доверчивостью знакомой и украла 4 тысячи рублей с ее банковского счета. В январе 2026 года женщина попыталась украсть товары в супермаркете, но была поймана. Теперь дело направлено в суд.