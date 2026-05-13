Жители Старожиловского района пожаловались на состояние дороги в Дроздово

Жители деревни Дроздово Старожиловского района Рязанской области пожаловались на состояние дороги и попросили провести отсыпку щебнем. Об этом они сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, особое беспокойство вызывает плотина, которая остается единственным относительно пригодным для проезда участком дороги. При этом техника, работающая в полях, частично повредила покрытие.

Жители деревни Дроздово Старожиловского района Рязанской области пожаловались на состояние дороги и попросили провести отсыпку щебнем. Об этом они сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, особое беспокойство вызывает плотина, которая остается единственным относительно пригодным для проезда участком дороги. При этом техника, работающая в полях, частично повредила покрытие.

«Так как плотина находится в низине, дорога сохнет быстрее, а вот сама плотина становится проблемой даже при небольших осадках», — отмечают местные жители.

Они попросили власти прислушаться к обращениям и выполнить ранее обещанную отсыпку дороги щебнем.