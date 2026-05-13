ВС РФ нанесли удары по предприятиям ВПК на Украине
ВС РФ поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе террористического формирования «Кракен"* в Харьковской области. Средства ПВО РФ сбили за сутки 572 беспилотника ВСУ самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате боевой работы группировок войск ВС РФ составили порядка 1 060 военнослужащих. *признано террористическим, запрещено в РФ.
