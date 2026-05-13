Врачи сохранили 72-летнему рязанцу с раком желудок

Пациент обратился к участковому терапевту с жалобами, не связанными напрямую с онкологией. При обследовании на артроз тазобедренных и коленных суставов выявили низкий уровень гемоглобина (анемию). Затем с помощью гастроскопии обнаружили опухоль в нижней трети желудка. Пациента дообследовали. Тяжелой сопутствующей патологии, препятствующей лечению, не нашли. Учитывая раннюю стадию заболевания и отсутствие метастазов, онкологический консилиум решил провести хирургическое лечение методом лапароскопической резекции желудка (удалили его часть через небольшие проколы в брюшной полости). Операция прошла успешно.

В Рязани специалисты онкодиспансера сохранили 72-летнему пациенту с раком желудок. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Малоинвазивный метод позволил минимизировать травматизацию тканей и сократить период восстановления пациента. Благодаря тому, что болезнь была выявлена на самой ранней стадии, пациенту не потребовалось проведение адъювантной (послеоперационной) химиотерапии», — говорится в сообщении.

Пациента выписали.