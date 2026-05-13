С 18 по 29 мая в р. п. Шилово на ул. Исаева (д. 5, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 23) и ул. Спасская (д. 30, 32, 42); с 25 мая по 6 июня в р. п. Шилово на ул. Рязанская (д. 1, 2, 3); с 15 по 26 июня в с. Борки на ул. Приозерная (д. 1, 2, 3).

В Шилове и Борках на недели отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Шиловское МУПТЭС проведет плановые ремонтные работы, поэтому в нескольких домах временно отключат горячее водоснабжение.

