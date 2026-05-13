В Сараевском районе у мужчины обнаружили 1,2 кг конопли, теперь его будут судить

Прокурор района Дмитрий Севостьянов утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который собрал и хранил кусты дикорастущей конопли на своем участке. Известно, что в октябре 2025 года обвиняемый обнаружил на открытой местности кусты конопли, после чего собрал части растений для личного употребления. Однако его действия были пресечены правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В результате изъято запрещенных веществ весом 1,2 кг. Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

В Сараевском районе 59-летний местный житель предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

