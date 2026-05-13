В Рыбном женщина угрожала подруге ножом за то, что та обделила ее алкоголем

44-летняя жительница Рыбного рассказала, что ее нетрезвая приятельница угрожала ей убийством. По словам потерпевшей, 45-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала скандал и угрожала зарезать хозяйку квартиры. Полиция прибыла на место происшествия и задержала злоумышленницу. У нее изъяли кухонный нож. Известно, что ранее женщина уже имела судимость за уклонение от уплаты алиментов. Отмечается, что конфликт возник во время застолья, когда гостья заподозрила хозяйку в том, что она наливает себе больше алкоголя. После словесной перепалки женщина перешла к угрозам. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая выбежала на улицу и вызвала полицию. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.