В Рязанской области задержали иностранца за кражу денег с чужой банковской карты

В прокуратуре Рязанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о краже денежных средств с банковского счета. Как уточнили в ведомстве, фигурантом дела стал 28-летний иностранный гражданин, обвиняемый по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Известно, что в апреле 2026 года мужчина обнаружил в поселке Варские банковскую карту, принадлежащую гостье региона. Решив воспользоваться находкой, он неоднократно совершал покупки на общую сумму около 4 тысяч рублей, похитив тем самым деньги с чужого счета. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело направлено в суд.

