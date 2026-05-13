В Рязанской области за год число палов травы сократилось более чем в 10 раз

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Скопинском (17 случаев) и Михайловском (11 случаев) районах. Уменьшение числа пожаров связано с профилактической работой, которую проводят инспекторы МЧС. Они осуществляют обходы домов, организуют собрания и размещают информацию о пожарной безопасности в СМИ и общественных местах. Специалисты напоминают о правилах безопасности при сжигании травы и мусора. Например, участок для выжигания должен находиться не ближе 50 метров от строений, а вокруг него должна быть очищенная зона шириной 30 метров. Также важно иметь при себе средства для тушения огня и не оставлять костры без присмотра.